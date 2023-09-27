Прием заявок по реализации акций Qazaq Air продлен

Прием заявок по реализации от 49% до 100% акций авиакомпании Qazaq Air продлен на две недели – до 13 октября, сообщили в среду в фонде «Самрук-Казына».

«“Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО “QAZAQ AIR”, принадлежащих фонду, опубликованное 18 августа 2023 года», - говорится в сообщении.

Таким образом, прием конкурсных заявок в первом этапе завершается 13 октября, а не 28 сентября, как заявлялось ранее. Итоги конкурса по второму этапу планируется завершить 29 декабря.

18 августа АО «Самрук-Казына» объявило о старте открытого конкурса по реализации от 49% до 100% акций Qazaq Air. Минимальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге. Торги будут проходить в два этапа. Для участия в них необходимо подать заявку и внести гарантийный взнос в размере 173,4 млн тенге.

Авиакомпания Qazaq Air занимает на рынке Казахстана долю в 7%, имеет в собственности пять самолетов, осуществляет маршруты в 22 направлениях, из которых 16 внутренних, 6 – зарубежных. По данным пресс-службы, в 2022 году пассажиропоток составил 561 тыс. человек, выручка – 20,4 млрд тенге.