Seegene рассматривает вопрос строительства в городе клиники
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Корейский медицинский концерн Seegene намерен инвестировать $30 млн. в развитие своего хаба в Алматы
Фото CNN

Медицинский фонд Seegene из Южной Кореи рассматривает Алматы как свой региональный хаб и намерен вложить в него около $30 млн., сообщила пресс-служба городской администрации, информируя об итогах встречи в Сеуле акима Алматы Ерболата Досаева с председателем Seegene и компании Open Healthcare Inc. Чхоном ЧонГи.

Акимат отметил, что Seegene является лидером Южной Кореи в индустрии медицинской диагностики и лабораторных исследований.

«Южнокорейская компания намерена инвестировать в медицинскую отрасль Алматы около $30 млн. В частности, рассмотрены перспективы реализации совместных проектов по строительству новой клиники, модернизации клинических лабораторий, изучению и внедрению корейской модели здравоохранения в методику управления поликлиникой и центром медицинских обследований на уровне первой медико-санитарной помощи, а также оптимизации процедуры обработки регистрационных данных, развития самодиагностических устройств и телемедицины», - говорится в сообщении акимата.

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