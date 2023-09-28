Число пострадавших пока неизвестно
В Ташкенте на таможенном складе близ аэропорта произошел взрыв
фото gazeta.uz

В ночь на четверг, 28 сентября, в 2:43 на массиве Курувчилар в Сергелийском районе Ташкента недалеко от столичного аэропорта на таможенном складе произошел мощный взрыв, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на Таможенный комитет и МЧС Узбекистана.

Взрывной волной были выбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, также повреждена часть автотранспорта. После взрыва начался сильный пожар. По данным МЧС, на место взрыва были направлены 16 пожарно-спасательных экипажей и три автолестницы. В 5 утра огонь был локализован.

Есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно. Минздрав сообщает, что они доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.

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