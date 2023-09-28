Минэнерго начало расследование причин отключения
Электроснабжение в Караганде и Карагандинской области восстановлено

Тамара Вааль, Астана, Власть

В акимате Карагандинской области сообщили, что всех потребителей подключили к электроэнергии. А комитет атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики начал расследование причин аварии на ТЭЦ-3 Караганды и Топарской ГРЭС-2.

«Свет дали. Всех подключили», - сообщили в акимате.

По информации министерства энергетики, из-за короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО «Караганада-Энергоцентр» и дальнейшем перегрузе линий электропередачи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях.
«Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям г. Караганда и Карагандинской области порядка 350 МВт. В настоящее время работа указанных электростанций восстанавливается. В ближайшее время ограничения будут сняты», - проинформировали в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что расследованием технологического нарушения занимается комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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