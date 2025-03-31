Для дачных хозяйств в Казахстане создадут условия для развития

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о разработке законопроекта, который направлен на поддержку дачников в Казахстане.

Как отметил Аймагамбетов, в Казахстане сотни тысяч дачников годами выращивают овощи, фрукты, ягоды, обеспечивая местные рынки натуральной продукцией. И для кого-то это способ прокормить семью. Однако сегодня во многих дачных массивах нет базовой инфраструктуры: отсутствует стабильный полив, разбиты дороги, нет регулярного вывоза мусора.

«Местные акиматы часто не могут эффективно решать эти вопросы, так как не имеют полномочий и чёткой ответственности. В законодательстве не определен правовой статус садоводческих товариществ – нет четких прав и обязанностей, отсутствует прозрачность в деятельности кооперативов», - отметил депутат.

Также дачники часто жалуются на завышенные налоги на участки, на высокие тарифы на воду и электричество и недоступность субсидий и льгот, которые есть у крупных аграриев.

Поэтому, как сообщил Аймагамбетов, группа депутатов разработала законопроект по поддержке садоводства.

«Цель – признать дачное хозяйство частью малой аграрной экономики и создать условия для его развития. Поддержка дачников — это занятость, доход и семейное дело для тысяч казахстанцев; воспитание трудолюбия у детей и внуков, которые летом работают на дачах; вклад в продовольственную безопасность страны», - подчеркнул он, считая, что дачи должны быть не обузой, а доступным, удобным и выгодным способом ведения хозяйства.

В комментариях «Власти» Аймагамбетов уточнил, что вопрос прописки в дачных массивах в законопроект не вошел. В целом работа по этому документу только начинается.