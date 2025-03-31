Казахстанцев, не оплачивающих коммунальные услуги через банк, внесут в группу риска по мошенническим операциям

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности», которыми ужесточаются банковские требования, чтобы предотвращать мошеннические действия.

В частности, предлагается, что при оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма банки будут обращать пристальное внимание на клиентов, которые держат пять и более платежных карт, выпущенных одним или несколькими банками, за исключением дополнительных платежных карточек, выпущенных на имя детей, а также кредитных карточек, по которым осуществляются операции исключительно по выдаче и погашению банковских займов; на казахстанцев в возрасте от 14 до 25 лет, если у них нет выплат целевых накоплений из ЕНПФ или официального источника дохода, но при этом поступают крупные суммы от лиц, которые не являются этим гражданам родственниками, а также если это трансграничные переводы денег и переводы внутри страны в адрес третьих лиц.

Также под пристальным вниманием банков будут граждане, которые не оплачивают коммунальные платежи, налоги и т. д. через банковский счет, держатели платежных карточек, выданных через расчетно-кассовые отделения или электронно-механические устройства банков, в приграничных территориях Республики Казахстан, и нерезиденты, которые не имеют ни вида на жительство, ни разрешения на временное проживание. В таких случаях банки имеют право затребовать с нерезидентов документы, подтверждающие обоснованность нахождения в Казахстане.

Банки будут круглосуточно передавать в антифрод-центр сведения о подозрительных операциях с признаками мошенничества или иных противоправных инцидентов, а также сведения по выпущенным платежным карточкам и об операциях, совершенных с использованием платежной карточки.

Также банки будут вести базу данных инцидентов с признаками мошенничества и иных противоправных инцидентов.

Вместе с тем вводится условие, что банки должны для предотвращения и обнаружения противоправных действий при оказании финансовых услуг использовать искусственный интеллект.

Как поясняется, это позволит дополнительно обеспечить выявление и блокирование сомнительных операций, в том числе связанных с незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков, организацией деятельности финансовых пирамид, переводами денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана»; и в пользу электронного казино и интернет-казино.

Для выявления дропперов устанавливаются следующие критерии: клиенты банка совершают операции с лицами, включенными в списки лиц антифрод-центра, а также подозрительные операции с признаками мошенничества или иных противоправных инцидентов; клиенты банка, которые совершили операции с лицами, включенными во внутренние списки лиц, осуществляющих подозрительные операции с признаками мошенничества или иных противоправных инцидентов; клиенты банка, которые используют один абонентский номер сотовой связи совместно с другими клиентами банка и (или) клиентами других банков либо абонентский номер сотовой связи, оформленный в базе мобильных граждан на другого человека. Кроме того, если клиенты банка используют одно абонентское устройство связи либо IP-адрес для доступа к электронным банковским услугам совместно с другими клиентам банка или если объем операции не соответствует операциям, обычно совершаемым клиентом в повседневной практике.

В типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включат также клиентов банков, которые в последние шесть месяцев совершили три и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на общую сумму более 300 тыс. тенге. А к рискам также отнесут трансграничные платежи и (или) переводы денег физических лиц на сумму более 500 тыс. тенге.

Согласно документу, при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом, при смене клиентом абонентского устройства сотовой связи, используемого для доступа к электронным банковским услугам, банк будет применять двухфакторную идентификацию с обязательным проведением биометрической идентификации клиента.

При этом не допускается дистанционное установление деловых отношений или через представителя с клиентами в возрасте от 18 до 21 года, а также выпуск и перевыпуск им платежной карточки дистанционным способом и (или) через представителя.

В отношении клиентов в возрасте от 14 до 18 лет операции при получении электронных банковских услуг верифицируются родителями или иными законными представителями.

А при выпуске более одной платежной карточки банк будет запрашивать цель ее выпуска и сведения о планируемых операциях по банковскому счету. Также банк будет мониторить движение денег по банковскому счету клиента на предмет соответствия цели выпуска карты и операциям, указанным клиентом. Если будет выявлено несоответствие, то банк будет проводить углубленный мониторинг движения денег в целях определения необходимости присвоения клиенту высокого уровня риска и проведения усиленных мер надлежащей проверки.

В отношении нерезидентов, которых подозревают в подверженности высокому риску ОД/ФТ, рискам мошенничества и иных противоправных инцидентов, не допускается дистанционное установление деловых отношений или через представителя, продление таких деловых отношений, а также выпуск и перевыпуск платежной карточки дистанционным способом и (или) через представителя. А при установлении деловых отношений и смене абонентского устройства сотовой связи будет применяться двухфакторная идентификация с обязательным проведением биометрии – будут сравнивать фото в паспорте с фотоизображением клиента. Подтверждение такой идентификации будет не реже одного раза в месяц через онлайн-банкинг или мобильное приложение. Исключения - главы и члены персонала дипломатических и приравненным к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, работникм консульских учреждений иностранных государств, а также члены их семей, аккредитованным при МИД, субъекты предпринимательства, инвесторы.

При открытии банковского счета и выпуске платежной карточки нерезиденту Казахстана банк проверяет его документы, подтверждающие обоснованность нахождения в стране, проводит анализ заполненного клиентом опросника о легальности пребывания. А в течение трех последовательных месяцев проводит мониторинг движения денег по банковскому счету нерезидента на предмет соответствия цели открытия банковского счета и обозначенной клиентом в опроснике, а также на наличие по банковскому счету платежей и (или) переводов денег, связанных с обеспечением жизнедеятельности клиента.

Порядок выявления и анализа непрозрачных трансграничных платежей и (или) переводов денег физических лиц включает платежи и (или) переводы денег в адрес иностранных структур без образования юридического лица, расположенных в странах с высоким риском ОД/ФТ либо оффшорных зонах, и руководителями либо бенефициарами которых выступают лица, одновременно являющиеся руководителями или бенефициарными собственниками иных иностранных структур без образования юридического лица, расположенных в указанных странах/оффшорных зонах, либо по адресу указанной иностранной структуры без образования юридического лица зарегистрировано несколько иных компаний. Также это трансграничный безвозмездный перевод в адрес физического лица, который не связан отношениями с отправителем денег, отсутствие по банковскому счету отправителя денег активных операций до проведения трансграничного платежа и (или) перевода денег более одного года, или характер операций по банковскому счету клиента ограничивается только переводами денег от/в адрес физических лиц и взносами наличных денег.