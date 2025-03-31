Трамп заявил, что зол на Путина, и пообещал новые пошлины на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье NBC News, что он зол на президента России Владимира Путина, и пообещал ввести вторичные пошлины в размере от 25% до 50% для покупателей российской нефти, если Москва будет блокировать его усилия по прекращению войны в Украине, сообщает Reuters .

Трамп разозлился на Путина после того, как тот раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского. На прошлой неделе российский президент предложил перед переговорами о мирном соглашении создать в этой стране временное правительство под руководством ООН, чтобы провести президентские выборы, способные отстранить Зеленского от власти.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине и если я посчитаю, что это вина России <...>, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», - заявил Трамп, отметив, что может ввести новые торговые меры в течение месяца.

Он уточнил, что это будет означать: «Если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25–50 пунктов на всю нефть».

Позднее Трамп вновь заявил журналистам, что разочарован Путиным, но добавил, что у него с ним «очень хорошие отношения», и «гнев быстро рассеивается... если он поступает правильно».

Трамп также сообщил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Это будет уже третий телефонный звонок между ними за последние месяцы.

В то же время Трамп заявил журналистам, что Зеленский «пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам» и что «если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы». Трамп также заявил, что Украина никогда не станет частью НАТО.

После вступления в должность президента США в январе этого года Трамп занял более примирительную позицию в отношении России и пытается выступить посредником в прекращении трехлетней войны в Украине. Но его резкие комментарии в адрес Путина отражают его растущее разочарование отсутствием прогресса в вопросе прекращения огня.