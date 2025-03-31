Создать бизнес-совет Казахстана и Словении предложил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать бизнес-совет Казахстана и Словении и модернизировать уровень межгосударственной комиссии. Также он считает важным развивать туристическое сотрудничество между странами, но для этого нужно решить проблемы с получением визы и отсутствием прямого авиасообщения.

«Мы привержены к созданию благоприятных условий для бизнеса Словении в Казахстане и применить очень важные проекты, включая регулярную прозрачность, инвестиционную защиту и диверсификацию экономики. Я предложил создать бизнес-совет, который будет работать на постоянной основе. Это будет очень важным шагом для работы в будущем. И я хотел бы предложить модернизировать уровень межгосударственной комиссии», - сказал Токаев в ходе переговоров в расширенном составе в Акорде с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

Он отметил, что таким образом стороны «достигнут определенных результатов».

Говоря о сфере туризма, президент Казахстана заявил, что много казахстанцеы заинтересованы посетить Словению, но они сталкиваются с двумя проблемами – получение визы и отсутствие прямого авиасообщения.

«Я думаю, что оба правительства должны быть заинтересованы и рассмотреть (вопрос того – В.), как мы сможем решить данные проблемы. У нас уже есть определенные планы по запуску новых воздушных путей и воздушных перелетов в вашу часть мира. И я думаю, что Любляна будет очень привлекательным пунктом для путешествий в вашу страну», - подчеркнул Токаев.

В свою очередь глава Словении Наташа Пирц-Мусар отметила, что между странами есть взаимное понимание и действует соглашение в области туризма.

«Очень важно устанавливать международные рейсы в Любляне и сделать легче логистику и маршруты – это хорошо влияет на связанность и взаимодействие стран в этом направлении», - сказала она.

В ходе переговоров в узком составе Токаев заявил, что Казахстан рассматривает Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. Прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти $200 млн. В Казахстане работают 19 компаний со словенским капиталом – в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.

По данным заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, товарооборот Казахстана со Словенией составляет $106 млн. Казахстан поставляет фанеру и титан, а Словения – в основном лекарственные средства и вакцины.