Число жертв землетрясения в Мьянме выросло почти до 2 тыс. человек

В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли около 2 тыс. человек, но спасатели все еще находят под завалами выживших, спустя три дня, сообщает Reuters .

Так, спасатели извлекли из-под руин отеля в Мьянме выжившую женщину, она пробыла там 60 часов.

Государственные СМИ Мьянмы сообщили о подтвержденной гибели не менее 1 700 человек. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на правящую военную хунту, сообщило, что число погибших достигло 2 028 человек.

В Бангкоке, столице Таиланда, спасатели с помощью кранов и собак-ищеек продолжают поиски 76 человек, предположительно погребенных под обломками рухнувшего строящегося небоскреба. По официальным данным, в Таиланде погибли 18 человек.

ООН направляет гуманитарную помощь примерно 23 тыс. пострадавшим от землетрясения в центральной Мьянме. Индия, Китай и Таиланд также направили гуманитарную помощь, специалистов, также помощь и персонал отправлены в Мьянму из Малайзии, Сингапура и России. А США пообещали выделить $2 млн в качестве помощи «через гуманитарные организации, базирующиеся в Мьянме». В заявлении говорится, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации USAID направляется в Мьянму.

Между тем одна из повстанческих группировок заявила, что правящие военные силы Мьянмы продолжают наносить авиаудары по деревням после землетрясения, а министр иностранных дел Сингапура призвал к немедленному прекращению огня.