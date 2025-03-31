За счет возвращенных государству активов в селах Павлодарской области построят больницы

На это выделено почти 230 млн тенге
Из специального государственного фонда на строительство медицинских объектов в Павлодарской области выделено более 228 млн тенге, сообщила пресс-служба правительства. Медучреждения построят в сельских зонах Экибастуза и Аксу, а также в Иртышском, Железинском Теренкольском районах.
Еще по теме:
- Минцифровизации актуализирует списки школ для подключения к интернету Starlink
- В десяти селах Акмолинской области построят медобъекты
- На возвращенные государству активы достроят Центр гематологии в Усть-Каменогорске
- Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане построят за счет возвращенных государству активов
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые