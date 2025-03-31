На это выделено почти 230 млн тенге
За счет возвращенных государству активов в селах Павлодарской области построят больницы
фото Светланы Ромашкиной

Из специального государственного фонда на строительство медицинских объектов в Павлодарской области выделено более 228 млн тенге, сообщила пресс-служба правительства. Медучреждения построят в сельских зонах Экибастуза и Аксу, а также в Иртышском, Железинском Теренкольском районах.

Так, в селе Байет сельской зоны Экибастуза планируется возвести фельдшерско-акушерский пункт взамен построенного в 1983 году. Старое здание признано непригодным для ремонта, а в населенном пункте проживает 822 человека.

В Иртышском районе построят современную врачебную амбулаторию. Сейчас имеющийся в районе медицинский пункт обслуживает более тысячи человек.

Села Ивановка, Мынкуль и Курколь находятся от ближайших поликлиник на расстоянии от 18 до 115 км. Поэтому решено построить там новые медицинские пункты, которые позволят обеспечить оказание медуслуг по месту проживания.

«В населенных пунктах Павлодарской области проживают свыше 168 тыс. человек. Строительство новых объектов здравоохранения позволит снизить нагрузку на действующие организации и повысить качество медпомощи населению», - отметили в правительстве.

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