163 человека пострадали при взрыве в Ташкенте, один погиб

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что при взрыве на таможенном складе близ аэропорта Ташкента пострадали 163 человека, подтверждена гибель одного подростка, сообщает издание «Газета.uz» .

24 пострадавших госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его Ташкентский областной филиал, в городскую больницу скорой помощи, в 1-ю республиканскую и 1-ю городскую клинические больницы и в 1-й роддом. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Среди пациентов нет никого с тяжкими телесными повреждениями, состояние их здоровья удовлетворительное.

По поручению президента страны Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.

Между тем тушение пожара продолжается. При взрыве также пострадали автомобили, хранившиеся на открытой площадке.

Напомним, взрыв на таможенном складе близ аэропорта произошел около трех часов ночи. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках, были повреждены автомобили. После взрыва начался сильный пожар.