Омбудсмен по вопросам защиты прав потребителей появится в Казахстане

В Казахстане планируют ввести институт омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей, который будет заниматься рассмотрением жалоб потребителей, консультированием, координировать общественные институты в этой сфере и участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов. Эти нормы заложены в проекте закона «О защите прав потребителей» и сопутствующем документе, которые в четверг презентовали в мажилисе.

«Институт омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей даст особый публичный статус назначенного лица. Он будет служить глазами и голосом потребительского сообщества на верхних эшелонах государственной власти, служить координатором общества, нести ответственность», - объяснил депутатам вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.

Он привел данные социологического опроса, проведенного в 2022 году, по которому из 10 тыс. респондентов 56% считают необходимым ввести такой институт. По словам вице-министра, основными функциями омбудсмена будут рассмотрения жалоб потребителей, консультирование, координация общественных институтов защиты прав потребителей, участие в разработке проектов нормативных правовых актов, формирование ежегодно доклада о состоянии дел в сфере защиты прав потребителей и защита прав неопределенного круга потребителей в суде.