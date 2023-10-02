Акимат Алматы скрыл согласованные градсоветом проекты, ссылаясь на законодательство

На сайте генплана города Алматы была доступна функция скачивания строительных проектов, рассматриваемых (одобренных или отклоненных) градостроительным советом. Недавно она стала недоступна, в связи с чем редакция Власти отправила запрос в акимат. В ответе нам сообщили, что информацию по эскизным проектам ЖК и другие документы можно получать только с письменного разрешения правообладателя.

В своем ответе акимат ссылается на то, что «предоставление разрешительных и иных документов, информация по эскизным проектам и их скачивание, согласно «Гражданского кодекса» Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», выдаются по запросам правообладателя (уполномоченного представителя) и мотивированным запросам, где предусматривается ограниченный круг лиц, наделенных правом получать данную информацию, а также иным лицам с письменного согласия правообладателя».

В акимате не сообщили, собираются ли там инициировать какие-либо изменения в законодательстве, чтобы изменить ситуацию и сделать утверждение строительных объектов в городе более прозрачным для жителей города.

Кроме того, в акимате подтвердили, что эскизный проект МЖК в квадрате улиц Шевченко, Манаса, Жамбыла, Байзакова был одобрен с учетом доработки в рабочем порядке 3 марта 2023 года, протокол №11. Этому проекту было посвящено исследование Urban Forum Kazakhstan и написана статья о том, каким должен быть грамотный подход к проектированию этого района.