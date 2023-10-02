Казахстан продолжает договариваться с ЕС об облегчении визового режима – Смадияров

«На прошлой неделе была встреча нашего заместителя министра иностранных дел, который курирует с консульские вопросы, с представителем европейских посольств, аккредитованных в Казахстане. Там европейская сторона подтвердила большой интерес к этому процессу, и работа в этом направлении ведется. Но сроков никаких нет, там 27 стран, это непросто, это большая бюрократия, нужно будет все это преодолеть, и договориться об облегчении визового режима», - сказал Смаидяров.

Он напомнил, что в середине мая этого года министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в рамках поездки в Брюссель проводил встречу с представителями Евросоюза. Тогда же была достигнута договоренность о том, что «европейская сторона будет облегчать нам получение визы».