Однако в МИДе заявляют, что это непростой процесс
Казахстан продолжает договариваться с ЕС об облегчении визового режима – Смадияров
Фотография Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть
Казахстан продолжает вести работу по облегчению визового режима для казахстанцев, в частности, по сокращению списка документов и увеличения длительности и кратности виз. Однако, заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, «это непросто».

«На прошлой неделе была встреча нашего заместителя министра иностранных дел, который курирует с консульские вопросы, с представителем европейских посольств, аккредитованных в Казахстане. Там европейская сторона подтвердила большой интерес к этому процессу, и работа в этом направлении ведется. Но сроков никаких нет, там 27 стран, это непросто, это большая бюрократия, нужно будет все это преодолеть, и договориться об облегчении визового режима», - сказал Смаидяров.
Он напомнил, что в середине мая этого года министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в рамках поездки в Брюссель проводил встречу с представителями Евросоюза. Тогда же была достигнута договоренность о том, что «европейская сторона будет облегчать нам получение визы».

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