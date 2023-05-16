Это предполагает сокращение списка документов и увеличение длительности действия виз
Казахстан и Евросоюз начинают консультации об облегчении визового режима для казахстанцев
фото Жанары Каримовой

Казахстан и Евросоюз начинают консультации об облегчении визового режима для казахстанцев, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

«В рамках визита в Брюссель заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК», - говорится в сообщении МИД.

Облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и т.д.

В марте заместитель министра иностранных дел Роман Василенко сообщал, что Казахстан рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с Европейским союзом по облегчению визового режима. В частности, речь идет о снижении стоимости шенгенских виз для казахстанских граждан, сокращении количества документов, которые необходимы для получения такой визы.

Между Казахстаном и ЕС есть соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. В одной из статей этого документа говорится о соглашении сторон начать переговоры по облегчению визового режима. С 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов.

Напомним, что с 1 марта, после внесения Казахстана в список стран, для граждан которых предусмотрены дополнительные консультации при получении шенгенской визы, стало дольше получить визу. Процедура дополнительных консультаций подразумевает, что теперь консулы не смогут сами принимать решение о выдаче визы. Документы соискателя будут отправляться в единую базу данных Шенгена на доскональную проверку. Подобные консультации могут занимать до семи дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше, – до 15 дней.

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