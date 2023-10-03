Строительство государственных детсадов возобновят в Астане

В акимате Астаны приняли решение возобновить строительство государственных детских садов, сообщил во вторник глава города Женис Касымбек. Финансирование акимат намерен запланировать с 2024 года и определить под детские сады 60 земельных участков.

«Мы решили возобновить строительство государственных детских садов. Сейчас проводим внутреннюю работу: определяем земельные участки, смотрим на готовность инженерных сетей и другой необходимой инфраструктуры. Со следующего года запланируем финансирование для строительства госдетсадов. Планируем определить 60 земельных участков. Строить их будем поэтапно», - сообщил Касымбек.

Он напомнил, что государственные детские сады перестали строить в столице с 2017 года, и на протяжении последних шести лет детсадам выделялся госзаказ. Теперь же решение вновь строить государственные учреждения обусловлено ростом населения и, соответственно, потребности в социальных объектах. Параллельно за счет частных инвестиций ведется строительство 17 детских садов. Касымбек заверил, что акимат ежегодно продолжить выделять госзаказ для частных детсадов, который, например, в 2023 году составил более 10,3 тыс. мест.