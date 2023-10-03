Нужно оперативно принимать подзаконные акты
Токаев поручил Минюсту тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой для реализации закона о возврате активов
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра юстиции Азамата Ескараева об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев этого года и о планах на предстоящий период.

Ескараев доложил о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции, проинформировал о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

По итогам встречи президент поручил министру тесно взаимодействовать с генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Также Токаев поручил обеспечить скоординированность работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы и Астане отменены концерты Галкина
Новости
Акимат Алматы скрыл согласованные градсоветом проекты, ссылаясь на законодательство
Новости
Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России, заверяет Токаев
Новости
Порядка $600 млн вложат немецкие инвесторы в строительство двух заводов в Казахстане
Новости
США считают эффективной работу Казахстана в отношении контроля за реэкспортом товаров в РФ
Новости
Казахстан завоевал третье золото на Азиатских играх в Ханчжоу