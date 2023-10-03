Токаев поручил Минюсту тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой для реализации закона о возврате активов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра юстиции Азамата Ескараева об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев этого года и о планах на предстоящий период.

Ескараев доложил о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции, проинформировал о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

По итогам встречи президент поручил министру тесно взаимодействовать с генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Также Токаев поручил обеспечить скоординированность работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.