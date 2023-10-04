В Астане финансовая пирамида привлекала средства вкладчиков на стройматериалы

В Астане начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней», - рассказали в АФМ.

Кроме того, установлены два аффилированных предприятия – ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлекали средства вкладчиков, обещая им большие проценты вознаграждения и дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.

Уже установлены более 80 потерпевших, которым нанесен материальный ущерба на сумму более 250 млн тенге. С санкции суда организатор финансовой пирамиды находится под домашним арестом.