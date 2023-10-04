Работники ЦОНов будут нести ответственность за сохранение персональных данных граждан

Сотрудников центров обслуживания населения намерены приравнять к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Другими словами, они будут нести ответственность за сохранение и утечку персональных данных граждан наравне с госслужащими. Соответствующие нормы прописаны в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам Государственной корпорации», который в среду в первом чтении рассмотрел мажилис.

«Законопроектом предусматривается отнесение работников государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги и имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа, к лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Вносятся изменения в Уголовный кодекс и Закон “О противодействии коррупции”», - сказал депутат мажилиса Данабек Исабеков.

Эти поправки, по его словам, направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников государственной корпорации, а также защиту прав граждан.

«В случае совершения правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, сотрудники госкорпорации будут нести ответственность как приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций», - объяснил депутат.

Кроме того, законопроектом предусмотрена оптимизация понятия государственной корпорации «Правительство для граждан», исключив из него указания на направления деятельности, что даст возможность для «бесперебойной работы по увеличению видов услуг, оказываемых через единого провайдера.

«Корпорация лишается статуса единственного оператора государственных услуг в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов». - уточнила в свою очередь депутат Екатерина Смышляева.

Вместе с тем, государственная корпорация будет наделена компетенцией по организации приема обращений в рамках информационной системы. В частности, эта норма законодательно закрепит использование системы «Е-өтiнiш». То есть госкорпорация сможет организовывать прием обращений физических и юридических лиц в рамках этой системы.