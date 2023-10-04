Минэкологии не дает разъяснений об изъятии сайгаков из популяции Казахстана

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ранее подписал приказ, регулирующий численность сайгаков в Казахстане. Однако каким образом это будет происходить, в ведомстве толком не разъясняют. Министр в комментариях «Власти» попросил не называть это отстрелом, так как для изъятия существует «много способов».

«Приказ по управлению численностью популяции сайгаков (подписан – В.). Вот и все», - сказал Нысанбаев.

На вопрос, каким образом будет управляться численность, будет ли это отстрел, министр ответил неоднозначно: «Почему отстрел? Я же говорю - регулирование численности». Он подчеркнул, что это необходимо для защиты урожая и сельхозугодий. В качестве аргумента он привел ущерб, нанесенный сайгаками в этом году, – 12 млрд тенге. Нысанбаев также напомнил, что и в советское время поголовье сайгаков регулировалось, хотя тогда их количество варьировалось от 900 тыс. до 1,2 млн, а сегодня, с учетом окота, примерно 2,5 млн животных.

«Изъятие будет, да», - сказал глава Минэкологии, подчеркнув, что есть и другие способы, кроме отстрела.

На вопрос, каким образом тогда будет проходить изъятие сайгаков, Нысанбаев заявил, что «в данном случае много способов».

Отметим, что ранее в пресс-службе министерства экологии не смогли прокомментировать приказ, а позднее скинули пресс-релиз, в котором говорится, что «учеными Западно-Казахстанского агротехнического университета им. Жангир-хана разработано биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков, с использованием методов отлова при помощи сетевого кораля». Регулирование численности сайгаков рекомендовано в следующем объеме: Уральская популяция сайгаков – не более 20%, Бетпакдалинская популяция сайгаков не более 15%.

Уже позднее министр все-таки дал комментарий «Власти» касательно способа изъятия: «Что такое метод сетевого кораля? Это предполагает ограждение территории сетью, и осуществляется загон. Этот метод использовали в советское время, мы к нему возвращаемся. То есть сайгаки будут туда загоняться, и потом будет процесс убоя и передача на мясокомбинаты. А в дальнейшем пойдет в торговые сети для продажи. Вот и все».

Накануне «Уральская неделя» сообщала, что отстрел животных исключен, поскольку, как сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахимжанов, туши животных будут массово поставлять на мясокомбинаты, где нет аппаратуры по извлечению свинцовой дроби. А перевозить сайгаков живыми в убойные пункты невозможно, поэтому принято решение их ловить, резать и освежевывать прямо в степи. Непригодные к употреблению останки планируется закапывать в землю.

Ввиду того, что охота на сайгака запрещена, убивать сайгу будут строго под руководством инспекторов «Охотзоопрома». Они же будут вести учет туш убитых сайгаков и их рогов.

Сейчас уже изъявили желание принимать туши сайгаков для переработки два мясокомбината. Поставлять сайгачье мясо на рынки будут по 1000-1200 тенге за килограмм, а деньги от реализации мяса будут перечисляться на счета РГП «Охотзоопром».

Изъятие сайги продлится до конца ноября.