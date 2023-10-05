Конституционный суд отказал в рассмотрении обращения защиты Жанболата Мамая

«Правового чуда не случилось: недавно мы получили ответ Конституционного суда о возврате обращения защитнику Жанболата Мамая. В обращении адвокат Ернар Кенжебаев просил рассмотреть статьи Уголовного процессуального кодекса, согласно которому Жанболату Мамаю изменили предъявленные обвинения, на соответствие конституционным нормам», - написала Иманбай в Facebook.

По ее информации, Конституционный суд ссылается на то, что в «судебных актах отсутствует ссылка на непосредственное применение судами оспариваемых норм УПК». Хотя в обращении были указаны все ссылки и документы, утверждает Иманбай.

Адвокат политика намерен еще раз обратиться в Конституционный суд. Если в рассмотрении обращения снова будет отказано, защита Мамая будет готовить кассационную жалобу в Верховный суд, далее – в Комитет ООН по правам человека, сообщила Инга Иманбай.

В конце февраля прошлого года Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в 2021 году. 8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Эти дела были связаны уже с январскими событиями. 24 октября обвинение Мамаю в «организации массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК – «Организация незаконного митинга», а 2 ноября политика перевели под домашний арест. Однако в январе этого года стало известно, что его вновь обвиняют в организации массовых беспорядков в январе 2022 года.

10 апреля суд №2 суда Бостандыкского района Алматы приговорил Жанболата Мамая к шести годам условно и запретил ему заниматься общественно-публицистической деятельностью. Политик на суде не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, и сегодня также заявил, что не согласен с решением суда и считает его политически мотивированным.

29 июня апелляционный суд оставил приговор в отношении Жанболата Мамая без изменений.