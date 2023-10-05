Число заболевших корью в Казахстане выросло до 7 540

Число заболевших корью в Казахстане увеличилось до 7 540, и ситуация будет ухудшаться, так как подъем этого вируса происходит в осенне-зимний период, заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. При этом, добавила она, из числа заболевших – 5 241 ребенок, большинство из них непривит.

«С начала года зарегистрировано 7 540 случаев кори, из них 83% приходится на детей до 14 лет. Все мы понимаем, что это дети школьного возраста. Рост заболеваемости отмечается с сентября, с учетом формирования организованных коллективов. Хочу напомнить, что корь – высокозаразное заболевание, любой невакцинированный, если окажется в контакте с больным, он в 100% случаях заболеет», - сказала Есмагамбетова.

Вице-министр добавила, что из 5 241 заболевшего ребенка только 20% невакцинированы по медицинским показаниям, 60% - из-за отказа родителей. При этом пока на карантин отправлена только одна школа в Алматы.

«На сегодня на онлайн-обучение распущены 1-4 классы одной школы в Алматы. Это связано с тем, что заболеваемость была зарегистрирована в 1-4 классах, и директором школы совместно с эпидемиологами было принято решение отправить всю параллель (на карантин – В.). Это связано еще и с тем, что эта школа по проекту рассчитана на 1 800 человек, но сегодня там обучаются 3 200. То есть мы говорим о скученности, а корь – это воздушно-капельная инфекция», - пояснила Есмагамбетова.

При этом, отметила она, в Минздраве ожидали роста заболеваемостью корью и прогнозируют, что число заболевших будет продолжать расти.

«Для кори характерен подъем заболеваемости именно в осенне-зимний период, поэтому рост заболеваемости корью будет наблюдаться», - заключила главный государственный санврач.

В начале сентябре в Минздраве на запрос «Власти» сообщали, что с начала года зарегистрировано 4 306 случаев заболевания корью.