Назначены два вице-министра транспорта

Максат Калиакпаров родился в 1980 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом по таможенным вопросам РГП «База МТО УДП РК». В разные годы работал в коммерческих и квазегосударственных структурах; инженером в Актауском международном морском торговом порту; занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций. С 2019 года был заместителем председателя правления АО «Центр электронных финансов».

Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений. Трудовую деятельность начал в 1987 году оператором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. В разные годы также работал в Казахской Академии транспорта и коммуникаций, в структуре министерств транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, индустрии и инфраструктурного развития. До нового назначения занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области.

Кроме этого, приказом министра транспорта Ерболат Мукаев руководителем аппарата министерства. До этого назначения он руководил аппаратом министерства индустрии и инфраструктурного развития.