Минкультуры выступает за запрет ношения никабов и хиджабов в Казахстане в общественных местах

С начала года в казахстанском сегменте сети интернет выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. Однако в казахстанском законодательстве нет даже понятия «деструктивные религиозные течения». Поэтому министерство культуры и информации намерено разработать соответствующие нормы. Кроме того, ведомство намерено предлагать запретить ношение никабов и хиджабов в общественных местах.

«Вопросы религии очень сильно актуализировались. В начале сентября я по вопросам хиджабов давала комментарии, и я хочу сказать – вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности», - подчеркнула Балаева.

Он отметила, что сегодня, наряду с традиционными, активно работают нетрадиционные религиозные течения. В этом направлении министерство проводит круглосуточный мониторинг материалов деструктивного характера, особенно в социальных сетях.

«С 1 января до конца сентября в интернете выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении работы таких религиозных течений. Мы очень внимательно слушаем и изучаем запросы наших депутатов. Конечно, в этом направлении мы будем работать, чтобы пересмотреть отдельные нормы закона “О религии”. Здесь, конечно, опять-таки вопрос понятийного аппарата, потому что в нашем действующем законе даже нет понятия “деструктивные религиозные течения”. Поэтому здесь нам нужно будет провести работу по всем пунктам», - добавила министр.

Балаева подчеркнула, что эти вопросы требуют тщательного изучения совместно с общественностью, институтами гражданского общества и НПО.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, будут ли в Казахстане запрещать ношение никабов, хиджабов и коротких штанов, она ответила, что министерство будет «эти нормы изучать и предлагать».

«Однозначно (запретить - В.), по крайне мере, в общественных местах, я вижу – (существует – В.) практика во всем мире. Поскольку вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, очень сложно распознать. Опять-таки это будет изучаться совместно с обществом. И понятно, что мы как уполномоченный орган будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточении законодательных норм в данном направлении», - сказала Балаева.

По ее словам, эти вопросы совместно с депутатским корпусом будут рассматриваться «в ближайшее время».