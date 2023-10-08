Казахстан завершил выступление на Азиатских играх в Китае с 10 золотыми медалями

Казахстанские спортсмены в последний день соревнований летних Азиатских игр в китайском Ханчжоу завоевали две награды – каратистка Молдир Жанбырбай взяла «серебро», а команда по синхронному плаванию – «бронзу».

Эти соревнования были последними на Играх, после них ожидается церемония закрытия Азиады.

Казахстанская сборная по итогам Игр завоевала 80 наград – 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых.

Самыми результативными оказались для Казахстана выступления стрелков (10 медалей, в том числе 3 золотых), каратистов (7 медалей, в том числе 3 «золота») и гребцов (11 медалей, в том числе 1 «золото»).

В медальном зачете Казахстан занял 11 место (5-е по общему числу наград) – это худший результат в истории участия в летних Азиатских играх. Впервые за время участия в Азиадах Казахстан не вошел в десятку лучших по наградам.

На Играх в Индонезии в 2018 году Казахстан занял 9 место с 15 золотыми медалями (76 наград всего), в 2014 году на Азиаде в Корее – 4-е место с 28 золотыми наградами (всего 84 медали), в 2010 году на Играх в Китае – 5-е место с 18 золотыми медалями (79 всего).

Казахстан принимает участие в Азиатских играх с 1994 года.