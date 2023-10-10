Длительное проведение конкурсов и заключение договоров остаются основными причинами неосвоения денег госорганами

По итогам девяти месяцев неисполнение государственного бюджета составило 70 млрд тенге, а государственные органы не освоили 54 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, наибольшие суммы неосвоения сложились в четырех министерствах – экологии, туризма и спорта, МВД и МЧС, а основными причинами по-прежнему являются длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров.

«Расходы государственного бюджета (за январь – сентябрь – В.) исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 99,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 16 трлн тенге. Неисполнение составило 70 млрд тенге, из них 16 млрд тенге – экономия, не освоено – 54 млрд тенге», - привел суммы Жамаубаев.

По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии и природных ресурсов, туризма и спорта, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям.

Среди основных причин неосвоения Жамаубаев назвал длительное проведение конкурсных процедур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур.

Что касается расходов местных бюджетов, то по итогам девяти месяцев они составили 9 трлн тенге, не исполнено – 49 млрд тенге.

Как напомнил глава Минфина, в этом году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 октября им выделено 1 трлн 112 млрд тенге, из них освоено – 98,5%.

«Не исполнено – 17 млрд тенге, в том числе экономия – 1 млрд тенге, не освоено – 16 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в городе Астана, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областях», - сообщил министр.