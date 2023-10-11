Правительство намерено жестче регулировать религиозную сферу

Казахстану необходимо усиливать законодательство в религиозной сфере и отрегулировать вопросы деятельности религиозных объединений, считает заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Как заявила она в среду в ходе пленарного заседания мажилиса, сегодня есть недоработки в организационных вопросах, в частности, по ношению хиджабов в школах, а тажке, призналась она, у Казахстана нет возможности ограничивать контент, пропагандирующий деструктивные религиозные течения.

«В 2011 году был принят закон по религиозной деятельности. В целях его реализации были приняты три концептуальных документа. Есть соответствующая государственная политика именно в вопросах религии, есть комплексный план, а также план по борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом», - сказала Дуйсенова, отвечая на вопрос депутата Ермурата Бапи о том, какие меры принимает правительство по обеспечению национальной безопасности и по борьбе с деструктивными религиозными течениями.

Она подчеркнула, что проделана большая работа, однако, эта проблема «очень сложная и большая».

«С момента вступления на должность, я изучила этот вопрос совместно с теологами, учеными. В соцсетях есть проблема, которая заключается в том, что мы не имеем возможности ограничивать контент, который пропагандирует такие негативные течения. Также необходимо повышать знания наших граждан именно в этом вопросе», - сказала вице-премьер.

Кроме того, она обратила внимание на недоработки в организационных вопросов и в качестве примера привела тему ношениях хиджабов в школе, что вызвало резонанс».

«Это очень чувствительный вопрос - религии, это мировоззрение, познание человека. Поэтому необходимо здесь, конечно, совершенствовать наше действующее законодательство. Мы изучили международный опыт, даже в Саудовской Аравии принимаются меры по усилению государственных функций. Мы считаем, что необходимо прежде всего усилить наше законодательство и также необходимо отрегулировать вопросы деятельности религиозных объединений». - заключила Дуйсенова.