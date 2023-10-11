Сейчас отрабатывается формат сделки
ТЭЦ Риддера продана государству за 1 тенге – Саткалиев
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Тамара Вааль, Астана, Власть

ТЭЦ Риддера продана государству за 1 тенге. Такое решение принято государственной республиканской комиссией по демонополизации экономики, и теперь акимату остается отработать формат сделки с инвестором, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Он (инвестор – В.) продал станцию добровольно за 1 тенге в коммунальную собственность. То есть он планирует это сделать. Соответствующее решение государственной республиканской комиссией по демонополизации уже принято. То есть теперь уже акимат должен с ним отработать по формату сделки передачи данного актива государству», - сообщил Саткалиев.

Министр напомнил, что на восстановление ТЭЦ Риддера были выделены средства из резерва правительства и у станции возник долг перед государством. Поэтому собственник принял решение передать за 1 тенге станцию в счет закрытия всех обязательств. Как отметил Саткалиев, только перед поставщиками у ТЭЦ была задолженность более 5 млрд тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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