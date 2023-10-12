Токаев поручил запустить на площадке Astana Hub платформу по обучению школьников программированию

Казахстан должен адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда, поэтому новые компетенции работников необходимо формировать со школы. Для этого нужно повысить качество обучения цифровой грамотности и информатики, на площадке Astana Hub в пилотном режиме запустить образовательную платформу по обучению программированию для школьников, заявил в четверг в ходе пленарного заседания форума Digital Bridge президент Касым-Жомарт Токаев. Что же касается студентов, то будущие специалисты должны в обязательном порядке обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта.

«Мы должны адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда. Уже сейчас очевидно, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы. Goldman Sachs прогнозирует возможное исчезновение сотен профессий и трехсот миллионов рабочих мест. Но, как показывает история, каждая технологическая революция сопровождалась подобными потрясениями. Наша задача – заранее подготовиться к новым реалиям», - сказал Токаев.

По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей, вместо этого человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому, подчеркнул президент, новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи.

«В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов», - поручил он.

Кроме того, в Astana Hub уже успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать. Поэтому, считает глава государства, правительство должно проработать все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников. Также необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин.

«Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта», - заявил Токаев.

Еще одним важным шагом, по его мнению, станет трансформация института умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев Университете в полноценный исследовательский институт. Как подчеркнул президент, он должен сформировать целостную экосистему, став точкой притяжения лучших специалистов и экспертов. А его разработки должны коммерциализироваться и масштабироваться.

«Мы нацелены создать максимально комфортную среду для приезда и работы цифровых номадов, т.е. сильных IТ-специалистов в Казахстане. Мы развиваем инновационное предпринимательство и креативную индустрию. Считаю, что глобальная технологическая революция может и должна содействовать прогрессу всех государств для созидания более сбалансированного и справедливого мира», - заключил президент.