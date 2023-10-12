Новые компетенции работников необходимо формировать со школы, считает президент
Токаев поручил запустить на площадке Astana Hub платформу по обучению школьников программированию
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан должен адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда, поэтому новые компетенции работников необходимо формировать со школы. Для этого нужно повысить качество обучения цифровой грамотности и информатики, на площадке Astana Hub в пилотном режиме запустить образовательную платформу по обучению программированию для школьников, заявил в четверг в ходе пленарного заседания форума Digital Bridge президент Касым-Жомарт Токаев. Что же касается студентов, то будущие специалисты должны в обязательном порядке обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта.

«Мы должны адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда. Уже сейчас очевидно, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы. Goldman Sachs прогнозирует возможное исчезновение сотен профессий и трехсот миллионов рабочих мест. Но, как показывает история, каждая технологическая революция сопровождалась подобными потрясениями. Наша задача – заранее подготовиться к новым реалиям», - сказал Токаев.

По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей, вместо этого человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому, подчеркнул президент, новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи.

«В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов», - поручил он.

Кроме того, в Astana Hub уже успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать. Поэтому, считает глава государства, правительство должно проработать все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников. Также необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин.

«Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта», - заявил Токаев.

Еще одним важным шагом, по его мнению, станет трансформация института умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев Университете в полноценный исследовательский институт. Как подчеркнул президент, он должен сформировать целостную экосистему, став точкой притяжения лучших специалистов и экспертов. А его разработки должны коммерциализироваться и масштабироваться.

«Мы нацелены создать максимально комфортную среду для приезда и работы цифровых номадов, т.е. сильных IТ-специалистов в Казахстане. Мы развиваем инновационное предпринимательство и креативную индустрию. Считаю, что глобальная технологическая революция может и должна содействовать прогрессу всех государств для созидания более сбалансированного и справедливого мира», - заключил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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