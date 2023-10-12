В Алматы при строительстве или ремонте дорог сделали обязательным обустройство ливневой канализации

«Управлениям городской мобильности, энергетики и водоснабжения, экологии и окружающей среды, планирования и урбанистики, строительства и аппаратам акимов районов города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту улично-дорожной сети при восстановительных работах после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций предусмотреть обустройство ливневой канализации», - говорится в постановлении.

А при восстановлении асфальтобетонного покрытия проезжей части после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций должны обязательно наносить соответствующие линии дорожной разметки.

По данным акимата, протяженность арычной сети в Алматы составляет 1 525 км, из них 1 208 км используются в качестве ливневой канализации. В рамках проекта «Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в городе Алматы» до конца 2024 года планируется построить 376 км арычной сети, из которых в текущем году построено 80,1 км.

Ранее при планировании городских районов коллекторно-дренажной системе не уделялось должного внимания, а имеющиеся коллекторы долгие годы были практически бесхозными, по ним не проводились работы по очистке, текущий ремонт, реконструкция, подключение арычных сетей, отметили в пресс-службе. Кроме этого, существующая арычная сеть местами не закольцована, отсутствуют соединения с водоотводными коллекторами, имеются участки с противоуклоном, что препятствует нормальному стоку дождевых и талых вод и является основным фактором подтоплений.

«Для решения вопросов подтоплений в городе по поручению акима Алматы принимаются комплексные меры, включающие строительство новых арычных сетей и ремонт коллекторов ливневой системы», - заключили в пресс-службе акимата.