Порядка 5 тыс. казахстанцев признаны банкротами – Минфин

На сегодняшний день в Казахстане порядка 5 тыс. человек признаны банкротами и еще около 6,2 тыс. заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства принято к рассмотрению, сообщили в четверг в комитете государственных доходов министерства финансов.

«На текущую дату банкротами признаны порядка 5 тыс. граждан, из них 58% – это мужчины и 42% – женщины, которые имеют просроченную задолженность более 5 лет. На сегодняшний день принято около 6,2 тыс. заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства», - сообщили в комитете госдоходов.

По информации ведомства, средний возраст лиц, признанных банкротами, составляет от 36 до 45 лет. На них приходится 35%. Самому молодому – 19 лет, взрослому – 76 лет. Как подчеркнули в комитете, у этих граждан нет постоянной работы и средств для погашения задолженности.

Также сообщается, что совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка проводится законодательная работа по недопущению закредитованности населения. В частности, планируется ужесточить условия получения займов, в том числе установить запрет при имеющейся просрочке более 90 дней.