Обязательный курс изучения искусственного интеллекта во всех вузах запустят в следующем году – Нурбек

Со следующего года студенты всех казахстанских вузов будут в обязательном порядке проходить курс по изучению искусственного интеллекта. А пока этот курс в пилотном режиме внедряют в 14 университетах, сообщил в четверг в ходе форума Digital Bridge министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«Для нас очень важно, чтобы каждый студент высшего учебного заведения, помимо цифровой грамотности, имел грамотность в сфере искусственного интеллекта. Поэтому с компанией Google у нас разработан специальный курс. В 14 университетах в этом году мы его запускаем в пилотном режиме», - сказал Саясат Нурбек.

В частности, новый курс будет запущен Казахстанско-Британском техническом университете, университете Сулейман Демиреля, Международном университете информационных технологий, в общем – в семи частных и семи государственных вузах.

«Со следующего года по итогам пилота мы сделаем обязательным этот курс для всех студентов вузов», - подчеркнул министр.

В Казахстане на сегодняшний день 119 университетов, в которых обучается 626 тыс. студентов. IT-специалистов готовят в 76 вузах, однако «по более или менее качественным стандартам – порядка 14-15 университетов». Именно на них Миннауки и высшего образования делает ставку.

«Как минимум три университета должны специализироваться на разработках в сфере искусственного интеллекта. Первый университет, как бы это странно ни звучало, будет в Кызылорде на базе нашего регионального университета Коркыт-ата. Семилетняя программа у нас сейчас подписана в рамках партнерства с Сеульским национальным университетом науки и технологии по созданию Школы искусственного интеллекта. Мы запускаем отдельную большую программу – это порядка миллиарда тенге в эквиваленте. Парламент Южной Кореи одобрил софинансирование этой инициативы», - перечислил министр.

Кроме того, в ноябре планируется подписать соглашение с городским университетом Гонг-Конга и технологическим университетом им. Сатпаева по созданию второй школы искусственного интеллекта. С третьей школой, добавил Нурбек, в министерстве еще будут определяться.