Досаев доложил президенту о социально-экономическом развитии Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, который доложил о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 9 месяцев текущего года и о ходе реализации поручений, данных главой государства 18 августа на совещании по вопросам развития города, сообщила пресс-служба Акорды.

В частности, Досаев доложил президенту о динамичном росте экономики, по итогам 2023 года ожидается ее рост до 6,5%. Привлечено более 1 трлн тенге инвестиций, выросло количество действующих субъектов МСБ на 25,8% - до 341 тыс. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 38,4% – до 3,91 трлн тенге, план поступлений в местный бюджет перевыполнен на 28,7% (243 млрд тенге). С начала года создано 58,7 тыс. рабочих мест, 77% из них – постоянные.

Что касается августовских поручений Токаева, то, как доложил глава Алматы, для обеспечения сейсмической безопасности полностью завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения, определены 545 безопасных мест сбора при ЧС. В целях повышения качества медицинских услуг разработан Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. В сфере образования построены 10 школ и 4 дополнительных корпуса на 4,9 тыся. мест.

Особое внимание уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Так, по словам акима, площадь зеленых насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 кв. м/чел. Увеличен охват автоматическим поливом зеленых насаждений – с начала года в 3,4 раза. А в целом за отчетный период работы проведены на 405 га, до конца года показатель будет доведен до 587 га.

Также Досаев доложил, на сегодня текущим ремонтом охвачено 196 тысяч кв. м дорог, построено свыше 100 км сетей водоснабжения и водоотведения и др.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией.