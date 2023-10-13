Прием заявок на покупку акций Qazaq Air продлен еще на месяц

Фонд «Самрук-Казына» в пятницу сообщил о продлении приема заявок на покупку акций авиакомпании Qazaq Air еще на месяц. Это уже второе продление сроков.

«Прием конкурсных заявок в первом этапе конкурса завершается 13 ноября 2023 года в 10 часов 00 минут», - говорится в сообщении фонда.

Изначально этап приема конкурсных заявок должен был завершиться 28 сентября, затем его сроки перенесли на 13 октября. При этом дата подведения итогов конкурса по второму этапу пока остается неизменной – 29 декабря.

18 августа АО «Самрук-Казына» объявило о старте открытого конкурса по реализации от 49% до 100% акций Qazaq Air. Минимальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге. Торги будут проходить в два этапа. Для участия в них необходимо подать заявку и внести гарантийный взнос в размере 173,4 млн тенге.

Авиакомпания Qazaq Air занимает на рынке Казахстана долю в 7%, имеет в собственности пять самолетов, осуществляет маршруты в 22 направлениях, из которых 16 внутренних, шесть – зарубежных. По данным пресс-службы, в 2022 году пассажиропоток составил 561 тыс. человек, выручка – 20,4 млрд тенге.