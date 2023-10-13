Уже возвращено 856 млрд тенге
Более 180 млрд тенге, незаконно выведенных за границу, Антикор обещает вернуть до конца года
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

С 2022 года Антикоррупционная служба вернула государству 856 млрд тенге, незаконно выведенных за рубеж. И до конца года планируется вернуть активов и средств еще на 180 млрд тенге, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции руководитель службы досудебного расследования Агентства по противодействию коррупции Канат Сулейменов.

«До конца года у нас планируется возврат еще 180 млрд тенге. Это в эквиваленте в деньгах и в имуществе (находящихся – В.) за рубежом. Дела еще расследуются», - сообщил Сулейменов.

Он напомнил, что с 2022 года по сегодняшний день в Казахстане возвращено 856 млрд тенге. В эту сумму входят не только денежные средства, но и объекты недвижимости, уточнил представитель Антикора. В качестве примера он привел дело оператора РОП, приговор по которому уже вынесен и возвращено государству 180 млрд тенге. А часть эти средств была направлена на льготное автокредитование. В целом все возвращенные средства будут «использованы на социальные нужды».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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