Ранее активистка Демпартии на встрече с жителями Алатауского района потребовала от акима уйти в отставку
Акимат Алматы перестал анонсировать встречи Досаева с населением в социальных сетях
Скриншот прямой трансляции встречи Досаева с жителями Медеуского района, анонса которой не было

Акимат Алматы перестал анонсировать встречи Ерболата Досаева с населением в социальных сетях. Последние три встречи акима в Ауэзовском, Турксибском и Медеуском районах прошли без оповещения жителей в аккаунтах акимата в Instagram, Telegram и Facebook. В ответ на запрос Власти о том, как жители узнают о планируемых встречах, в акимате города ответили, что «акиматами районов проводится работа по оповещению горожан, проживающих в соответствующем районе города» без уточнения, как именно это происходит.

При этом, согласно указу президента Касым-Жомарта Токаева «О проведении встреч акимов с населением», акимы всех уровней должны обеспечить до проведения встреч с населением проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов в социальных сетях и общедоступных местах.

В акимате Алматы в ответ на запрос Власти сообщили, что календарь встреч с соответствующей информацией размещен на официальном сайте ведомства. График встреч на 4 квартал 2023 года на сайте еще не появился.

«За третий квартал 2023 года акимом проведены восемь встреч. Гибкий календарь встреч с соответствующей информацией размещен на официальном сайте акимата города Алматы. Дополнительно, с учетом допускаемой законодательством корректировки на сайте публикуются анонсы в рубрике "Публикации". Информационное сопровождение предстоящих в четвертом квартале выездных встреч с населением района продолжится согласно вышеупомянутому Указу. Кроме того, акиматами районов проводится работа по оповещению горожан, проживающих в соответствующем районе города», – говорится в ответе.

Сотрудники общественной приемной OpenAlmaty в Instagram-аккаунте акимата города, отвечая на комментарии, заявляют, что «информация о дате и месте проведения встречи акима г. Алматы с жителями Вашего района будет анонсирована в СМИ, социальных сетях и ресурсе акимата г. Алматы».

Напомним, в августе в Алматы задержали активистов незарегистрированной Демократической партии Аружан Дуйсебаеву и Мейрхана Жолаева. Одна из лидеров Демпартии Инга Иманбай связывала задержание активистов с проходящей в Алматы встречей акима города Ерболата Досаева с жителями Наурызбайского района. 26 июля, во время встречи акима с жителями Алатауского района, Аружан Дуйсебаева спросила Досаева, почему он не уходит в отставку. Это происходило на фоне запуска петиции с требованием отправить акима Алматы в отставку, которую подписали больше 57 тыс. человек.

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