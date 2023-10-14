В предгорьях Алматы лавиноопасно

ДЧС ранее призвало воздержаться от походов в горы
Департамент по ЧС Алматы предупредил об опасности схода лавин в горах в ближайшие трое суток.
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