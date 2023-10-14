В предгорьях Алматы лавиноопасно

Департамент по ЧС Алматы предупредил об опасности схода лавин в горах в ближайшие трое суток.

Туристов и горожан ранее в ДЧС призвали воздержаться от походов в горы в следующие несколько дней.

Накануне вечером и ночью в предгорьях Алматы, на Медео и Шымбулаке выпал снег. Коммунальные службы в субботу утром проводили посыпку дорог антигололедными средствами, сообщил акимат города.