ДЧС ранее призвало воздержаться от походов в горы
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В предгорьях Алматы лавиноопасно
Курорт Шымбулак в субботу, скрин онлайн-камеры

Департамент по ЧС Алматы предупредил об опасности схода лавин в горах в ближайшие трое суток.

Туристов и горожан ранее в ДЧС призвали воздержаться от походов в горы в следующие несколько дней.

Накануне вечером и ночью в предгорьях Алматы, на Медео и Шымбулаке выпал снег. Коммунальные службы в субботу утром проводили посыпку дорог антигололедными средствами, сообщил акимат города.

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