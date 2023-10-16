Пограничный переход в сектор Газа откроется вновь для доставки гуманитарной помощи

Сотни тонн гуманитарной помощи из нескольких стран были задержаны на Синайском полуострове в Египте в ожидании соглашения о ее безопасной доставке в сектор Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в воскресенье сообщил, что переход будет вновь открыт.

«Совместно с Организацией Объединенных Наций, Египтом, Израилем и другими мы создаем механизм, с помощью которого можно будет получить помощь и доставить ее людям, которые в ней нуждаются», - сказал он, не назвав точную дату открытия перехода, отметив только, что этот вопрос будет обсуждаться в понедельник.

Однако телеканал NBC News со ссылкой на палестинского чиновника сообщил, что пограничный переход Рафах откроется в 9 утра в понедельник. ABC News со ссылкой на свой источник в службах безопасности уточняет, что переход откроется на несколько часов.

По прогнозам, запасов топлива во всех больницах в секторе Газа хватит еще примерно на 24 часа, сообщило в понедельник гуманитарное управление ООН (УКГВ).

Власти сектора Газа заявили, что в результате ответных ударов Израиля на данный момент погибло по меньшей мере 2 670 человек, четверть из которых – дети, и почти 10 тыс. получили ранения. Еще 1 тыс. человек пропали без вести и предположительно находятся под завалами.

Иран, который поддерживает и ХАМАС, и Хезболлу, предупредил Израиль об эскалации ситуации, если он продолжит атаковать палестинцев.

«Если сионистская агрессия не прекратится, руки всех сторон в регионе будут на спусковом крючке», - заявил министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, добавив, что Тегеран не может просто оставаться наблюдателем.

Между тем сообщается, что Израиль готовится войти в сектор Газа, «чтобы искоренить ХАМАС». Сейчас израильские военные, которые сосредоточили танки на границе с сектором Газа в рамках подготовки к наземному наступлению, заявляют, что в ответ наносят удары по ХАМАС и его инфраструктуре. В частности, израильская авиация в воскресенье нанесла удары по около 250 военным объектам, убив командующего южного округа ХАМАС, сообщили военные. В понедельник утром израильская авиация бомбила районы вокруг больницы Аль-Кудс в городе Газа.

По данным израильских военных, около 600 тыс. жителей Газы покинули северную половину территории, включая более 1 млн жителей города Газа. Однако некоторые палестинцы, отправившиеся на юг, заявили, что возвращаются на север, потому что на них нападали, куда бы они ни пошли.

Тем временем власти Израиля из-за непрекращающихся ракетных ударов из сектора Газа и на фоне ожидающейся сухопутной операции в палестинском анклаве решили эвакуировать целый город Сдерот с населением около 30 тыс. человек, который расположен в нескольких километрах от северной границы сектора Газа, сообщает Русская служба ВВС. Заместитель мэра города Элад Калими сообщил, что около двух третей населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время. Эвакуированных размещают в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.

7 октября ХАМАС, исламистская боевая группировка, обстреляла часть сектора Газа тысячами ракет и начала стремительное наземное наступление. Израильское правительство ответило силой, авиаударами и блокадой. Десятилетия переговоров, направленных на решение затянувшегося конфликта между Израилем и Палестиной, были отменены из-за «режима апартеида» против палестинцев, заявили правозащитники. В результате войны между ХАМАСом и Израилем погибли

тысячи палестинцев и израильтян.

Мирные жители под перекрестным огнем в Палестине