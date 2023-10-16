Жителей неблагополучных районов Шымкента переселят в более благоустроенные

Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках комплексного развития Шымкента увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, объездная ж/д ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тыс. пассажиров в сутки; проведение эффективной промышленной, инфраструктурной, инвестиционной и торговой политик обеспечат повышение производительности, рост конкурентоспособности и качества отечественной продукции, поддержку продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, развития соответствующей инфраструктуры.

Площадь промышленный территорий до 2035 года планируют увеличить на 5 тыс. га за счет строительства новых индустриальных зон. В них будут развивать 14 перспективных промышленных кластеров.

В целом к 2035 году в социально-экономических отраслях города будет создано более 1 млн рабочих мест.

Кроме того, жителей менее благополучных районов города переселят в более экологически устойчивые и благоустроенные районы. При этом границы города останутся в существующих пределах. А больше трети территории города будут заполнены жилой и общественной застройкой.

Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу, запланировано повсеместное озеленение города, увеличение производительности действующей зональной системы водопровода, повышение комфортности среды жизнедеятельности.

Будут расширены и модернизированы телекоммуникационные сети с использованием технологии Next Generation Network, которая позволит предоставлять жителям широкий спектр инфокоммуникационных услуг.