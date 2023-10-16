Алматинский апорт будет официально зарегистрирован как казахстанский бренд

В течение четырех месяцев алматинский апорт будет зарегистрирован в качестве казахстанского бренда, который в последующем должен стать узнаваемым во всем мире, заявил в понедельник в ходе брифинга министр юстиции Азамат Ескараев.

«В рамках работы над закреплением географического указания “алматинский апорт” как казахстанского бренда министерство юстиции проработали вопросы с ассоциацией производителей апорта. Они уже подали заявку в органы юстиции для регистрации алматинского апорта как географического указателя», - сказал Ескараев.

Он напомнил, что в 2019 году президент поручил сделать апорт международным брендом, как, например, сыры «Рокфорд», «Пармезан» или шампанское «Бордо». По словам Ескараева, чтобы бренд «Алматинский апорт» устоялся во всем мире, сейчас идет работа.

«Но там длительные сроки. Вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, быстро не решаются. Где-то по истечению четырех месяцев зарегистрируем в Казахстане алматинский апорт как казахстанский бренд», - объяснил министр юстиции.

И только после этого, по его словам, соответствующая ассоциация должна будет собрать документы и подать их на регистрацию алматинского апорта как географического указателя на международной арене.