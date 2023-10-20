Повышение НДС коснется только 5,5% налогоплательщиков – Миннацэкономики

Повышение НДС с 12 до 16% коснется только небольшой части налогоплательщиков – 5,5%, заявили в министерстве национальной экономики.

Как рассказал министр Алибек Куантыров на встрече с партией «Ақ жол», где обсуждался вопрос повышения ставки НДС, дополнительные поступления в бюджет составят 2-2,4 трлн тенге, что «сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет».

«Дополнительные доходы позволят сократить размер данных трансфертов. Соответственно, усилит накопительную функцию Нацфонда. А поступившие средства будут направлены в социальную сферу. При этом, изменение ставки НДС коснётся только 121 821 (5,5%) плательщиков», - цитирует главу министерства национальной экономики пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что увеличение ставки НДС в первую очередь отразится на импортных товарах.