По его данным, 84% населения Казахстана имеют долги
Ужесточить требования к выдаче кредитов на законодательном уровне предлагает спикер мажилиса
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Более 8,4 млн казахстанцев сегодня имеют долги по кредитам, и за последние полтора года этот показатель увеличился на 27%. А общая сумма долга, просроченного более 90 дней, составляет около 1,4 трлн тенге, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Учитывая сложившуюся ситуацию, он считает необходимым на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов, жестче регламентировать онлайн-кредитование и снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физическим лицам.

«В настоящее время 84% населения, то есть более 8,4 млн человек, имеют долги.
За последние полтора года этот показатель увеличился на 27%. Сумма долга, просроченного более 90 дней, составляет около 1,4 трлн тенге. То есть 1,7 млн человек не могут вовремя погасить свои долги. Все это показывает, насколько серьезна кредитная проблема», - привел данные Кошанов.

По его мнению, определенную роль в сложившейся ситуации играют финансовые институты, которые рекламируют легкость и доступность процедуры кредитов.

«Задумайтесь: сегодня онлайн кредит могут оформить даже 14- 16-летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат – за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки», - заявил спикер мажилиса.

Он подчеркнул, что люди стали «бездумно брать кредиты, иногда на абсолютно ненужные вещи». А обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. В результате, чтобы «хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие».

«Следует на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов. Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям», - высказал мнение Кошанов.

Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы семьи, имеющие несовершеннолетних детей, оставались на улице, потеряв единственное жилье. Поэтому «сегодня следует предметно обсудить меры по снижению закредитованности населения и прийти к конкретным решениям». Спикер констатировал: если объем нелегальных кредитов не уменьшится, то «вряд ли меры правительства, направленные на увеличение доходов народа, будут успешными».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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