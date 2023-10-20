Расширить возможности для признания казахстанцев банкротами предлагает Минфин

В рамках процедуры внесудебного банкротства на сегодняшний день около 5,6 тыс. граждан признаны банкротами, их общая сумма долга превысила более 8 млрд тенге. В суды обратились более 1,2 тыс. казахстанцев, вынесено порядка 35 решений о банкротстве, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Вместе с тем, по его словам, часть должников не может применить процедуру банкротства из-за ряда барьеров, которые в Минфине предлагают упростить.

«Отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров. В связи с чем предлагаются следующие нормы: расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство, освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства, исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев», - перечислил Жамаубаев.

Кроме того, он считает необходимым снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Как напомнил глава Минфина, в Казахстане действует закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», которым предусматривается три вида банкротства – судебное, внесудебное и восстановление платежеспособности. Прием заявок от граждан начался 3 марта. По данным главы Минфина, за это время поступило более 68 тыс. заявлений, из них по 55 тыс. заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства.

«Основные причины – наличие имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором. В результате на сегодняшний день признаны банкротом около 5,6 тыс. граждан на сумму долга более 8 млрд тенге», - сообщил Жамаубаев.

Кроме того, за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности в суды обратилось более 1,2 тыс. граждан, на сегодня вынесено более 35 решений о банкротстве.