Также планируется ввести ответственность для мобильных операторов за анонимные номера
Административную ответственность за незаконную передачу абонентского номера введут в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

За незаконную передачу абонентского номера другим лицам в Казахстане введут штраф для физических лиц в размере 50 МРП. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже вносит МВД, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе заместитель министра Игорь Лепеха. В свою очередь в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка разработали поправки, предусматривающие ответственность для мобильных операторов за использование анонимных номеров.

«До настоящего времени ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам не существовало, что фактически позволяло гражданам беспрепятственно совершать, в том числе, и такие действия (мошенничества – В.), - сказал Лепеха.

В настоящее время, сообщил он, этот пробел устраняется.

«Проект поправок в административное законодательство также находится на рассмотрении. Статья 637 Кодекса об административных правонарушениях дополняется восемнадцатым пунктом, который и будет предусматривать правовую ответственность за подобные действия», - добавил замминистра.

Отметим, что в распространенных пресс-службой МВД материалах отмечается, что этой статьей для физических лиц предусматривается штраф до 50 МРП.

В свою очередь председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что разработаны поправки в законодательство, по которым планируется ввести ответственность для операторов связи за использование анонимных номеров.

«Предлагается ввести ответственность оператора сотовой связи за использование анонимного телефонных номеров по обмену или передачу абонентского номера третьим лицам», - сказала она.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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