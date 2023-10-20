По результатам процедуры будет определена цена
Катарский инвестор оценивает Bereke Bank – Абылкасымова
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БАНКА

Тамара Вааль, Астана, Власть

Bereke Bank может приобрести инвестор из Катара, сейчас он проводит оценку банка, сообщила журналистам в пятницу в кулуарах мажилиса председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

«В настоящее время определяется круг потенциальных инвесторов. Сейчас проводится процедура дью-дилидженс совместно с катарскими инвесторами. Проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену», - сообщила Абылкасымова.

Она подчеркнула, что «пока будут проводиться переговоры». Агентство же со своей стороны, чтобы обеспечить привлекательность рынка и легкость вхождения на финансовый рынок, с сентября приступило к ревизии банковского законодательства. По словам Абылкасымовой, планируется провести либерализацию условий для вхождения иностранных банков на отечественный рынок.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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