Согласованы названия новых районов в восточных регионах Казахстана

Республиканская ономастическая комиссия согласовала названия новых районов, которые будут созданы в области Абай и Восточно-Казахстанской области, передает агентство КазТАГ.

Так, в области Абай новые районы получат названия Мақаншы и Жаңасемей, в Восточно-Казахстанской области - Үлкен Нарын и Марқакөл.

О решении восстановить несколько приграничных районов на востоке Казахстана в июне объявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов. Безусловно, это потребует определенной подготовительной работы», - сказал он, выступая на на втором заседании Национального курултая. При этом президент отметил, что районы будут восстановлены в течение «предстоящих двух лет».

«Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением. В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов», - сказал Токаев.