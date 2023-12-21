Казахстан начал строить еще одну железнодорожную ветку в Китай

Казахстан объявил о начале строительства новой железнодорожной ветки в Китай, благодаря которой в правительстве рассчитывают нарастить товарооборот на 70%.

Протяженность железнодорожной линии Бахты – Аягоз составит 272 километра, двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году, сообщила пресс-служба премьер-министра в четверг, сообщая о запуске строительства.

В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

В правительстве рассчитывают, что строительство ветки позволит «увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита».

В сообщении указывается, что масштабный проект «будет реализован с участием частного инвестора на принципах ГЧП». При этом не называется ни стоимость проекта, ни имя инвестора, участвующего в проекте.

В процессе строительства планируется возвести 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений.

В связи с ростом товарооборота с Китаем и увеличением транзита грузов Казахстан ранее начал строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты. Кроме того, в стране началось строительство новой железной дороги в обход Алматы и линии Дарбаза – Мактаарал. Всего в течение трех лет в республике планируется построить свыше 1300 км железных дорог.