Он с санкции суда арестован
В Антикоре подтвердили задержание Марата Бекетаева
ФОТО GOV.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Антикоррупционной службе в понедельник подтвердили, что задержанным ранее экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.

«Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции Марат Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в субботу Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра юстиции, не назвав его имени. В частности, в ведомстве заявили, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству», - говорилось в сообщении Антикора.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. Он был отправлен в отставку после январских событий, после этого сообщалось, что он назначен советником премьер-министра.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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