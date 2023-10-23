В Антикоре подтвердили задержание Марата Бекетаева

В Антикоррупционной службе в понедельник подтвердили, что задержанным ранее экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.

«Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции Марат Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в субботу Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра юстиции, не назвав его имени. В частности, в ведомстве заявили, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству», - говорилось в сообщении Антикора.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. Он был отправлен в отставку после январских событий, после этого сообщалось, что он назначен советником премьер-министра.