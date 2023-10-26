Парламент Казахстана ратифицировал договор с Кипром о выдаче граждан

Казахстан и Кипр будут сотрудничать по экстрадиции граждан и оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам. Соответствующие законы в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

В частности, в законе «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче» содержатся положения о преступлениях, влекущих выдачу, основания для отказа в выдаче и определяются центральные органы, которые будут исполнять договор. С казахстанской стороны это генеральная прокуратура, со стороны Кипра – министерство юстиции и общественного порядка. Кроме того, в документе регламентированы порядок предварительного ареста разыскиваемого для выдачи лица, его передачи, изъятия и передачи предметов и документов, случаи отсрочки выдачи или выдачи разыскиваемого лица на время.

«Основные условия, при которых осуществляется выдача лица, – это действия передаваемого лица должны быть преступными в обеих странах. Во-вторых, за преступление должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. А лицо, скрывающееся от исполнения приговора суда, выдается только в том случае, если оно осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или более», - перечислила сенатор Айнур Аргынбекова.

Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам» включает себя помощь в таких процессуальных действиях, как передача и вручение документов, повесток и предметов, определение местонахождения и установление личности лица и предметов, получение показаний и заявлений, включая показания по видеоконференцсвязи, осуществление обыска, ареста и конфискации, проведение экспертиз документов или предметов, а также обмен информацией и доказательствами.

Отказ в предоставлении правовой помощи предусмотрен в случаях несоблюдения определенных видов правовой помощи, которые могут нести угрозы суверенитету, безопасности, противоречий национальному законодательству или международным обязательствам государства.