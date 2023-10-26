Бывший министр юстиции арестован на два месяца
Марат Бекетаев был задержан при попытке сбежать из Казахстана – Генпрокуратура
ФОТО GOV.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в четверг в сенате подтвердил информацию о том, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев был задержан при попытке сбежать из Казахстана.

«Бекетаев действительно был задержан при попытке скрыться из страны. Остальная информация является данными досудебного расследования и разглашению не подлежит», - сказал Чиндалиев.

Напомним, 21 октября в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о задержании бывшего министра юстиции, не назвав его имени. В ведомстве заявили, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Через два дня стало известно, что задержанный экс-министр – Марат Бекетаев.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. Он был отправлен в отставку после январских событий, после этого сообщалось, что он назначен советником премьер-министра.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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